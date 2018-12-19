СМИ: Сирийских курдов не известили о выводе войск США из Сирии

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Курдские отряды, действующие в Сирии, не известили о решении президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирийской Арабской Республики, сообщает 19 декабря газета The Natioinal, издающаяся в ОАЭ.

По утверждению издания, об этом заявил представитель Отрядов народной самообороны сирийских курдов Нури Махмуд.

Стоит отметить, что в СМИ США уже опубликована неофициальная информация о том, что Пентагон пытался отговорить президента Трампа от решения вывести войска из Сирии, так как этот шаг оставит сирийских курдов, воевавших там на стороне США, беззащитными перед ударом армии Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о выводе американских военных из Сирии, где они находились без мандата ООН и без разрешения правительства Сирийской Арабской Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России отреагировал на решение США о выводе войск из Сирии

Читайте развитие сюжета: СМИ: США выводят войска из Сирии, чтобы ударить по Ирану