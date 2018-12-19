Полиция Конго разогнала демонстрацию оппозиции в Киншасе

Киншаса, , 23:20 — REGNUM Полиция Конго разогнала шествие сторонников оппозиционного кандидата в президенты Мартина Фаюлу на окраине Киншасы, 19 декабря передает агентство Reuters.

Стражи порядка блокировали дороги и использовали для разгона демонстрации на окраине столицы слезоточивый газ. Митинг оппозиции в районе Нджили был отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 декабря губернатор Киншасы объявил о запрете в столице митингов и предвыборной агитации. Власти Конго опасаются уличных столкновений перед выборами 23 декабря.

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