МИД России отреагировал на решение США о выводе войск из Сирии

Москва, , 22:58 — REGNUM Решение США о выводе войск из Сирии создаёт возможности для политического урегулирования в этой стране. Об этом заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала она в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, решение Вашингтона также открывает «неплохие перспективы» для инициативы по созданию Конституционного комитета в Сирии.

Представитель МИД также выразила надежду, что вывод войск США приведёт к улучшению ситуации в Эт-Танфе, где, по её словам, не было надежды на возвращение к мирной жизни, «пока там находились американцы».

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Белом доме сообщили, что США приступают к полному выводу своих войск из Сирии.

Читайте также:

СМИ: Дипломаты США будут вывезены из Сирии в течение 24 часов

Белый дом подтвердил вывод американских войск из Сирии

Читайте развитие сюжета: СМИ: Сирийских курдов не известили о выводе войск США из Сирии