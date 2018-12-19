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МИД России отреагировал на решение США о выводе войск из Сирии

Политика

В Вашингтоне заявили о победе над террористами в Сирии и выводе американских войск из страны

МИД России отреагировал на решение США о выводе войск из Сирии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
МИД

Москва, 19 декабря 2018, 22:58 — REGNUM  Решение США о выводе войск из Сирии создаёт возможности для политического урегулирования в этой стране. Об этом заявила 19 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очень важная история, которая может проистекать из этого решения, это настоящая, реальная перспектива для политического урегулирования», — сказала она в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, решение Вашингтона также открывает «неплохие перспективы» для инициативы по созданию Конституционного комитета в Сирии.

Представитель МИД также выразила надежду, что вывод войск США приведёт к улучшению ситуации в Эт-Танфе, где, по её словам, не было надежды на возвращение к мирной жизни, «пока там находились американцы».

Напомним, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил о победе Соединённых Штатов над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В Белом доме сообщили, что США приступают к полному выводу своих войск из Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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