Узбекистан и Туркмения согласовали план работ по делимитации границы на год

Ташкент, , 22:57 — REGNUM В городе Туркменабаде 13−19 декабря состоялась встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправкомиссии по вопросам делимитации и демаркации госграницы, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров стороны рассмотрели результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на участке узбекско-туркменской государственной границы, подвели итоги работ, проведенных в 2018 году, а также согласовали план-график встреч на 2019 год», говорится в сообщении.

Стороны также доработали пакет проектов нормативных документов демаркации узбекско-туркменской государственной границы.

Встреча прошла в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания, по итогам переговоров подписан протокол, сообщает МИД.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с приходом к руководству Узбекистаном Шавката Мирзиёева, в числе главных приоритетов своей внешней политики Узбекистан определил отношения с соседними странами, с которыми ранее у республики имелся ряд противоречий, в том числе по вопросу общей государственной границы.