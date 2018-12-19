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СМИ: Пентагон сопротивлялся Трампу в вопросе вывода войск из Сирии

Политика

Этот шаг, заявляли военные, может оставить сирийских курдов беззащитными перед армией Турции

СМИ: Пентагон сопротивлялся Трампу в вопросе вывода войск из Сирии
Иллюстрация: Pxhere.com
Вывод американских войск из Сирии

Вашингтон, 19 декабря 2018, 22:31 — REGNUM  Представители Пентагона пытались переубедить президента Трампа и добиться отмены его решения о выводе войск США из Сирии, сообщает 19 декабря газета The New York Times.

По информации издания, американские военные делали такие попытки утром, однако не добились успеха.

Свою позицию Пентагон обосновывал тем, что это станет предательством сирийских курдов, «боровшихся на стороне США в Сирии, которые теперь могут подвергнуться атаке со стороны Турции».

Кроме того, газета сообщает о некоем чиновнике, сообщившем о том, что вывод военных США займет несколько недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил об очередной победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и поэтому американский военный контингент будет выведен из Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон подтвердил вывод контингентов США с территории Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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