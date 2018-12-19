Правительство Украины: снятие моратория на продажу земель пока невозможно

Киев, , 22:27 — REGNUM Политических возможностей снять мораторий на продажу сельскохозяйственных земель на Украине нет, заявил временно исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, сообщает 19 декабря УНИАН.

По его словам, собственники земли не намерены поддерживать отмену моратория, так как боятся после этого потерять землю. Также Мартынюк отметил, что даже если снять мораторий, после этого нельзя будет сразу продавать земли, сначала необходим двухлетний переходный период. Во время этого периода предприниматели смогут оценить свои силы, ознакомиться с правилами купли-продажи сельхозземель.

Напомним, с 2001 года на Украине действует мораторий на куплю-продажу сельхозземель. ЕС требует отменить ограничение, поскольку на Украине есть очень много дешевой земли, которой в странах ЕС сильно не хватает. Однако депутаты Верховной рады пока не соглашаются: ранее они продлили мораторий до 2019 года.