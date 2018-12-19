Стало известно, кто возглавит парламент Армении нового созыва

Ереван, , 22:07 — REGNUM Блок «Мой шаг», получивший на парламентских выборах 9 декабря более 70% голосов, на состоявшемся сегодня, 19 декабря, заседании решил выдвинуть на должность председателя Национального собрания кандидатуру исполняющего обязанности первого вице-премьера Арарата Мирзояна, а на должности вице-спикеров НС — кандидатуры Алена Симоняна и Лены Назарян. Об этом после заседания сообщил журналистам Ален Симонян, сообщает azatutyun. am

Он добавил, что на должность руководителя парламентской фракции «Мой шаг» была выдвинута кандидатура исполняющей обязанности министра культуры Лилит Макунц, а на должность секретаря фракции — кандидатура Акопа Симидяна.

Блок «Мой шаг» также определился с выдвижением кандидатов для формирования 10 парламентских комиссий.

Что же касается состава будущего правительства: дальнейшей работы действующих чиновников и губернаторов, выдвинутых в качестве кандидатов в депутаты, то Ален Симонян сказал: «Вопрос правительства пока не решен».

"То есть, здесь присутствовали губернаторы, другие члены правительства, которые, возможно, продолжат работу, а, возможно, и нет. Очевидно одно: вышеуказанных имен уже не будет в правительстве», — добавил Симонян, тем не менее, заверив, что состав будущего правительства «на 90 процентов ясен».