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Генассамблея ООН одобрила Глобальный договор о миграции

Политика

За документ проголосовали 152 страны

Нью-Йорк, США, 19 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла Глобальный договор о миграции (Global Compact for Migration), 19 декабря передает агентство Associated Press.

За документ проголосовали 152 страны, 12 стран воздержались. Пять стран — США, Израиль, Венгрия, Чехия и Польша — проголосовали против.

На конференции ООН в Марокко в начале декабря Глобальный договор о миграции поддерживали 164 представителя стран мира.

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