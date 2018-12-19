Генассамблея ООН одобрила Глобальный договор о миграции

Нью-Йорк, США, , 21:41 — REGNUM Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла Глобальный договор о миграции (Global Compact for Migration), 19 декабря передает агентство Associated Press.

За документ проголосовали 152 страны, 12 стран воздержались. Пять стран — США, Израиль, Венгрия, Чехия и Польша — проголосовали против.

На конференции ООН в Марокко в начале декабря Глобальный договор о миграции поддерживали 164 представителя стран мира.

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