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«Безвиз» под угрозой! Еврокомиссия грозит Киеву отменой этого «достижения»

Политика

Недовольство вызывают массовые нарушения, нарастающий поток нелегальных мигрантов и контрабанды

Брюссель, 19 декабря 2018, 21:18 — REGNUM  Еврокомиссия (ЕК) пригрозила Украине заморозкой безвизового режима за массовые нарушения его требований, сообщается в опубликованном 19 декабря отчете ЕК.

Главное достижение майданных властей оказалось под угрозой из-за многочисленных фактов прибытия в Евросоюз через Украину нелегальных мигрантов с сомнительным украинским гражданством, коррупции, неэффективности украинских правоохранительных органов, расцвета на Украине организованной преступности, контрабанды, торговли людьми, наркоторговли и тому подобного.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина уже была включена в список государств, неблагополучных в сфере соблюдения законности и роста преступности различных видов.

Напомним, власти Украины до сих пор позиционируют безвизовый режим с Евросоюзом как одно из главных достижений своего правления с февраля 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия: Украина должна срочно принять меры по борьбе с коррупцией

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Евроинтеграция Украины
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