США ввели санкции против «отравителей» Скрипалей

Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Вашингтон расширил односторонние санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно сообщению, в чёрный список Вашингтона попали Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

По утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider, Мишкин и Чепига — настоящие фамилии Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Западом в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Всего в санкционный список США дополнительно включены 18 российских граждан и четыре юридических лица.

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