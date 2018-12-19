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США ввели санкции против «отравителей» Скрипалей

Политика

Минфин США сообщил о введении дополнительных санкций против России

США ввели санкции против «отравителей» Скрипалей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Новичок

Вашингтон, 19 декабря 2018, 21:17 — REGNUM  Вашингтон расширил односторонние санкции в отношении российских физических и юридических лиц. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба министерства финансов США.

Согласно сообщению, в чёрный список Вашингтона попали Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

По утверждениям группы Bellingcat и портала The Insider, Мишкин и Чепига — настоящие фамилии Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых Западом в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Всего в санкционный список США дополнительно включены 18 российских граждан и четыре юридических лица.

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