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Путин снял ограничения на предоставление политического убежища в России

Политика

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Москва, 19 декабря 2018, 21:05 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, которым снимаются ограничения на предоставление политического убежища иностранным гражданам в России. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что порядок предоставления политического убежища в России был утверждён указом президента от 1995 года. В этом указе были определены условия, из-за которых иностранный гражданин не мог обратиться с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Своим указом президент Путин снял установленные 20 лет назад ограничения, которые не позволяли предоставлять политическое убежище. При этом в Кремле подчеркнули, что решение о предоставлении политического убежища будет приниматься индивидуально, в каждом конкретном случае с учетом государственных интересов России.

Кроме того, в Кремле пояснили, что данное решение принято в связи с событиями, происходящими в последнее время в мире.

«Нарушения прав человека, притеснения журналистов и общественных деятелей вынуждают людей искать убежище за пределами стран их проживания», — отмечают в Кремле.

Что касается указа 1995 года, то в нем был ряд пунктов, при которых политическое убежище в России не предоставлялось. Так, например, убежище не предоставлялось, если лицо, его запрашивающее, прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование, или имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется.

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