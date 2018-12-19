В Марокко открылся китайский культурный центр

Рабат, , 20:57 — REGNUM В марокканской столице Рабате открылся уже 36-й по счету зарубежный Китайский центр культуры; процедуру презентации открыли замминистра культуры и туризма КНР Ли Цзиньцзяо, посол КНР в Марокко Ли Ли, министры культуры и коммуникации, а также туризма королевства Мухаммед Лаарадж и Мухаммед Саджид, сообщает 19 декабря Синьхуа.

Мероприятие вызвало интерес у широких кругов столицы Марокко и работающих в этой стране китайских компаний и предпринимателей. Общее количество присутствовавших на открытии Центра составило около ста человек.

Представители обеих стран, выступивших в ходе церемонии, отметили важность гуманитарных контактов между странами, которые будут активно способствовать реализации проекта «Пояса и пути», а также развитию дружбы и культурного сотрудничества и обменов между двумя народами.