Рашид Алимов покинул пост генерального секретаря ШОС

Пекин, , 20:47 — REGNUM В Пекине состоялся прием по случаю окончания трехлетнего срока полномочий генерального секретаря ШОС Рашида Алимова, в котором приняли участие заместитель главы МИД КНР Лэ Юйчэн, сотрудники секретариата ШОС, представители дипломатических миссий ее стран-участниц и столичной китайской общественности, сообщает 19 декабря Синьхуа.

В своем итоговом выступлении Алимов отметил, что в жизни ШОС произошли важные события, связанные с расширением ее рядов — принятием в полноправные члены Индии и Пакистана. От организации исходило много интересных для международного сообщества созидательных инициатив, укрепилось взаимодействие участников в сфере безопасности, а также сотрудничество по широкому спектру вопросов — от экономики и торговли до культуры, науки и образования. Набирают силу женское и молодежное движения ШОС.

ШОС, по словам Рашида Алимова, превратился в одну из скреп многополярного мира, а его цели стали близки и понятны многим на планете. Новую эру в развитии ШОС ознаменовал саммит в Циндао, который начертил основные перспективы ее дальнейшего развития.

«Впереди у ШОС большое будущее, — уверен покидающий пост генсек. — С каждым годом ее авторитет растет, и это означает рост доверия к ней на всем пространстве «большой Евразии».

Лэ Юйчэн, в свою очередь, высоко оценил руководство Рашида Алимова, назвав его выдающимся дипломатом и старым другом китайского народа. Он отметил свойственное Алимову дипломатические искусство, личное обаяние и творческий энтузиазм. Китайский дипломат также отметил позитивные перемены в работе Секретариата ШОС, а также постоянное укрепление взаимодействия с ООН и другими международными организациями.

Отметим, что до прихода к руководству Секретариатом ШОС Рашид Алимов в 1992—1994 годах занимал должность главы МИД Таджикистана, после чего до 2005 года представлял эту страну в ООН, а затем служил послом в КНР.