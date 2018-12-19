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В Черногории открыли памятник Иосипу Брозу Тито

Политика

До 1992 года Подгорица называлась Титоградом

Подгорица, 19 декабря 2018, 20:40 — REGNUM  В черногорской Подгорице торжественно открыт памятник бывшему главе Югославии Иосипу Брозу Тито, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Открытие памятника Тито в столице Черногории было приурочено к освобождению Югославии от немецко-фашистских захватчиков.

На открытии памятника югославскому лидеру в Подгорице, до 1992 года именовавшейся Титоградом, присутствовали сотни человек с черногорскими и югославскими флагами.

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