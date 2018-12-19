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В Японии принята военная программа с рекордным бюджетом

Политика

За первые пять лет на «укрепление национальной обороны» планируется потратить $238 млрд

В Японии принята военная программа с рекордным бюджетом
Yamada Taro
Вертолетоносец «Идзумо»

Токио, 19 декабря 2018, 19:59 — REGNUM  Правительство Японии приняло рекордную по финансовым затратам десятилетнюю программу укрепления национальной обороны, сообщает 19 декабря ТАСС со ссылкой на японское военное ведомство.

В рамках этой программы запланировано создание первого после Второй мировой войны японского авианосца путем перестройки имеющегося в составе ВМС Японии вертолетоносца «Идзумо», закупка для него в США 18 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B, а также двух наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore.

Комплексы ПРО планируется разместить в северной префектуре Акита и юго-западной префектуре Ямагути не позднее 2023 года.

В тексте программы подчеркивается, что для Японии является важным стратегическое соперничество с Китаем и Россией, «бросившими вызов региональному порядку».

«Мы продолжим последовательно объяснять особенности этой новой программы, чтобы добиться понимания у японского народа», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, рассказывая о принятии новой военной программы правительства.

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