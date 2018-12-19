Белый дом подтвердил вывод американских войск из Сирии

Вашингтон, , 19:51 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила сообщения СМИ о решении Вашингтона начать вывод американских войск из Сирии.

«Мы приступили к возвращению войск США и переходим к следующему этапу данной кампании», — заявила пресс-секретарь.

При этом, по словам Сандерс, США намерены продолжить совместную работу со своими союзниками, нацеленную на то, чтобы лишить террористов территории, источников финансирования и любой поддержки.

В случае необходимости защиты своих национальных интересов Соединённые Штаты готовы возобновить взаимодействие с союзниками на всех уровнях, подчеркнула представитель Белого дома.

Напомним, ранее сегодня американский президент Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США победили «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, и добавил, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.

Чуть позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.

Читайте также: Дональд Трамп: США победили ИГ* в Сирии

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Трамп отдал приказ вывести войска США из Сирии

Читайте развитие сюжета: СМИ: Дипломаты США будут вывезены из Сирии в течение 24 часов