Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор

Москва, , 19:50 — REGNUM В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Сбор проводит главнокомандующий Сухопутных войск России генерал-полковник Олег Салюков. В сборе принимают участие заместитель главнокомандующего Сухопутных войск России, начальники высших учебных заведений и учебных центров Сухопутных войск, а также начальники органов управления главного командования Сухопутных войск.

Сбор продлится три дня. В ходе этого мероприятия его участники детально обсудят вопросы, касающиеся тенденции развития военно-политической обстановки и обеспечения военной безопасности государства.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные с особенностями организации и проведения мероприятий боевой подготовки Сухопутных войск России. В этой связи будет детально рассмотрен опыт борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирии и его внедрение в подготовку личного состава.

Уточняется, что территориально сбор пройдет в главном командовании Сухопутных войск, а также на территориях военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил России» и Московского высшего общевойскового командного училища. Сбор должен завершится 21 декабря.

По итогам сбора состоятся круглые столы, на которых участники мероприятия обсудят подходы к развитию практики современного боя и управления им.