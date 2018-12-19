В Латвии удвоен тюремный срок работнику LDz за шпионаж в пользу России

Рига, , 19:49 — REGNUM После того как приговор суда первой инстанции — Земгальского районного суда — был обжалован обвиняемым и обвинителем, дело о шпионаже в пользу России бывшего мастера LDz (Латвийские железные дороги) было рассмотрено Земгальским окружным судом. В результате обвиняемому было назначено более суровое наказание, сообщает новостное национальное латвийское агентство LETA.

После первого рассмотрения дела районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок полтора года за шпионаж, также ему были назначены 60 часов принудительных работ за хранение взрывчатки и пробационный надзор на год и 6 месяцев. Однако, по мнению прокурора Земгальского судебного округа, приговор Красноперову был слишком мягким. После обжалования окружной суд отменил приговор районного суда и вынес новый приговор: тюремное заключение на 3 года и 2 месяца и пробационный надзор на 2 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , бывшего работника Latvijas dzelzceļš обвиняют в том, что с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории своей путевой ответственности на Елгавском вокзале он «регулярно, систематично и целенаправленно, по заданию России, занимался сбором не подлежащей разглашению информации военного характера и коммерческих тайн».

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По информации следователей, Красноперов, переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, «незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО». Далее собранную информацию обвиняемый в электронном формате отсылал контактному лицу в России, который, опять же, по утверждению следствия, действовал в российских интересах. Полиция безопасности задержала Красноперова в конце 2016 года, ему грозило лишение свободы на срок до 10 лет.

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Напомним, что в Латвии не в первый раз возникают такие случаи, где фигурирует «шпионаж в пользу России». Так, в ноябре 2018 года, Рижский окружной суд оставил под стражей бывшего сотрудника системы внутренних дел Олега Бурака, который уже более 10 лет как на пенсии. По неофициальной информации латвийских СМИ, он обвиняется «в шпионаже в пользу России»