Судный день: Латвия опубликует картотеку агентов КГБ

Рига, , 19:46 — REGNUM Обнародование архива бывшего КГБ Латвийской ССР запланировано на четверг, 20 декабря, сообщает новостное национальное агентство LETA.

Сегодня утром, 19 декабря, после публикации в официальном издании Latvijas Vēstnesis одобренных на прошлой неделе поправок к правилам Национального архива, они вступили в силу. Таким образом, завтра, 20 декабря, в сети в формате PDF появятся отсканированные картотеки советской спецслужбы. Ознакомиться с документами можно будет на сайте ведомства.

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Сообщается, что документы будут опубликованы в оригинальном виде, то есть надо быть готовым, что основная часть из них — на русском языке и написана от руки.

Первой в очереди на публикацию — картотека агентуры КГБ в алфавитном порядке — 10 612 карточек, которые содержат имена активных и исключенных агентов. Также в этом разделе можно будет найти общие данные о лицах, которые планировали выехать из СССР, и имена потенциальных кандидатов для вербовки в случае войны или непредвиденной ситуации.

Вторая картотека, как сообщается, содержит те же данные, просто в сгруппированном виде по принадлежности к структурным единицам Комитета госбезопасности. Во время СССР она использовалась для подготовки отчетности.

Последняя картотека содержит имена и информацию «внештатных оперативных работников КГБ». Всего в данном разделе находится 75 карточек о лицах, которые на общественных началах оказывали «помощь в контрразведывательной деятельности на транспортных, промышленных объектах, а также отдельных заведениях Минобороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о рассекречивании архив КГБ латвийские власти приняли в 2014 году. Для публикаций по решению парламента была создана специальная группа ученых. Планировалось, что публикация произойдет не позднее 31 мая 2018 года.

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В сентябре 2018 года Бюро по защите Сатверсме (БЗС, контрразведка Латвии) направляло письмо парламентской Комиссии по правам человека и общественным делам с предостережение об опасности публикации архивов для латвийской республики. По оценке БЗС, публикация архивов — является поступком, соответствующим интересам недружественных Латвии стран. Однако латвийский сейм в начале октября всё же одобрил в окончательном чтении законопроект о публикации документов Комитета госбезопасности (КГБ) в интернете

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Напомним, что официальной позицией латвийского правительства является заявление об «оккупации» Латвии Советским Союзом. Следовательно, КГБ должно считаться репрессивным органом на «оккупированной территории». Особый интерес у Латвии вызывают документы, касающиеся репрессий после 1940 года и послевоенных репрессий — это главным образом 1949 год.