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В Киеве возле офиса соцпартии установили виселицу «для коррупционеров»

Политика

Социалистическая партия Украины готовится ввести смертную казнь в случае выигрыша на выборах

Киев, 19 декабря 2018, 20:07 — REGNUM  Настоящую виселицу установили в Киеве возле центрального офиса Социалистической партии Украины (СПУ), сообщает 19 декабря пресс-служба партии.

По словам главы партии Ильи Кивы, виселица показывает, что если партия придет к власти, то на Украине будет введена смертная казнь за коррупцию. Кива отметил, что коррупция имеет место быть на всех уровнях власти — «от президента до мелкого чиновника районной администрации».

Напомним, коррупция на Украине настолько тотальна, что даже западные «партнеры» отмечают ее как одну из главных проблем страны. Так, ранее МВФ отказывался предоставлять Украине очередной транш до тех пор, пока не был принят закон о создании Высшего антикоррупционного суда. А украинские журналисты публиковали расследования о том, как президент Украины Петр Порошенко тайком отдыхает на Мальдивах за $500 тыс.

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Политическая жизнь Украины
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