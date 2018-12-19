Киеву советуют проход через Керченский пролив после военного положения

Киев, , 19:22 — REGNUM Полковник запаса вооруженных сил Украины Иван Якубец советует Украине провести переход боевых кораблей из Чёрного в Азовское море через Керченский пролив после завершения военного положения (после 26 декабря 2018 года). Соответствующее заявление Якубец сделал 19 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я не знаю, когда они спланируют, но я бы это делал после военного положения», — сказал Якубец.

По его словам, украинские военные готовы выполнить боевой приказ.

«Украина всегда готова к этим вопросам. Самое главное, чтобы политическое руководство было готово. Военные и те организации, которые будут осуществлять этот переход, готовы», — добавил Якубец.

Он допускает, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласятся плыть на украинских боевых кораблях.

«Когда присутствует третья сторона, Россия ведет себя более сдержанно… Конечно, гарантии есть. Если с нами пойдут, как сказал в заявлении секретарь СНБО, международные организации, безусловно, всё пройдет как по маслу. Выдержаны все каноны и требования, которые будет требовать как российская сторона, так и украинская», — подытожил Якубец.

Как сообщалось, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — пояснил Турчинов.

Напомним, 19 декабря в морской порт Одесса вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Чёрное море после боевого столкновения украинского и российского флотов 25 ноября. При этом в декабре два самолета США провели разведку вблизи берегов Крыма.