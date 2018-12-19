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Киеву советуют проход через Керченский пролив после военного положения

Политика

Эксперт уверен, что все пройдет без инцидентов

Киеву советуют проход через Керченский пролив после военного положения
Ministry of Defense of Ukraine
ВМС Украины

Киев, 19 декабря 2018, 19:22 — REGNUM  Полковник запаса вооруженных сил Украины Иван Якубец советует Украине провести переход боевых кораблей из Чёрного в Азовское море через Керченский пролив после завершения военного положения (после 26 декабря 2018 года). Соответствующее заявление Якубец сделал 19 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Я не знаю, когда они спланируют, но я бы это делал после военного положения», — сказал Якубец.

По его словам, украинские военные готовы выполнить боевой приказ.

«Украина всегда готова к этим вопросам. Самое главное, чтобы политическое руководство было готово. Военные и те организации, которые будут осуществлять этот переход, готовы», — добавил Якубец.

Он допускает, что представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) согласятся плыть на украинских боевых кораблях.

«Когда присутствует третья сторона, Россия ведет себя более сдержанно… Конечно, гарантии есть. Если с нами пойдут, как сказал в заявлении секретарь СНБО, международные организации, безусловно, всё пройдет как по маслу. Выдержаны все каноны и требования, которые будет требовать как российская сторона, так и украинская», — подытожил Якубец.

Как сообщалось, 19 декабря секретарь СНБО Турчинов заявил, что Украина в очередной раз совершит передислокацию боевых кораблей из Чёрного в Азовское море. Он сообщил, что Киев пригласил международных партнеров принять участие в проходе из украинских портов в Черном море в украинские порты в Азовском море.

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру новые морские границы в Чёрном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — пояснил Турчинов.

Напомним, 19 декабря в морской порт Одесса вошел разведывательный корабль Великобритании HMS Echo. Это первый военный корабль НАТО, который вошел в Чёрное море после боевого столкновения украинского и российского флотов 25 ноября. При этом в декабре два самолета США провели разведку вблизи берегов Крыма.

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Вооруженные силы Украины
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