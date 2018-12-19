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ЮАР добивается ареста жены свергнутого президента Зимбабве

Политика

Требование ареста связано с нападением на модель Габриэллу Энгельс

ЮАР добивается ареста жены свергнутого президента Зимбабве
DandjkRoberts
Роберт Мугабе с женой

Йоханнесбург, ЮАР, 19 декабря 2018, 19:37 — REGNUM  Прокуратура Зимбабве выдала ордер на арест Грейс Мугабе — жены свергнутого президента Зимбабве Роберта Мугабе, 19 декабря передает агентство Reuters.

«Я могу подтвердить, что ордер на арест Грейс Мугабе был выдан в прошлый четверг», — сообщил журналистам представитель полиции Вишну Найду.

Требование ареста связано с делом модели Габриэллы Энгельс, в нападении на которую в Йоханнесбурге в 2017 году подозревают Грейс Мугабе. По словам представителя полиции, ЮАР может обратиться в Интерпол для исполнения ордера.

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