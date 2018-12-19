Уехавших в Сирию казахстанцев «нужно возвращать на родину»

Астана, , 19:14 — REGNUM «В здоровом обществе нельзя использовать репрессивные меры для достижения результатов. Необходимо проводить профилактическую, разъяснительную работу», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM информацию о возвращении несовершеннолетних граждан Казахстана из зоны боевых действий в Сирии и Ираке.

По словам эксперта, оценить эффективность системы по предотвращению и профилактике радикальных настроений сложно сразу по нескольким причинам.

«Об ухудшении или улучшении ситуации нельзя судить по количеству людей, выехавших на чужую войну. Ведь точными сведениями никто не располагает. Во-вторых, необходимо изучить мотивы людей, которые решились на такой шаг. Каждый случай нужно прорабатывать, и только после этого делать выводы о динамике происходящих процессов», — считает он.

Собеседник редакции выразил мнение, что сейчас правоохранительные органы Казахстана не могут компетентно выполнять весь спектр задач по профилактике экстремизма и терроризма.

«Для повышения качества работы необходимо расширить круг ответственных лиц. В идеале это должен быть тандем государственных и общественных структур».

На вопрос, нужно ли лишать гражданства людей, выехавших в зону боевых действий, Замир Каражанов дал однозначный ответ.

«Для начала казахстанцев, находящихся за рубежом, нужно возвращать домой. Согласно Конституции, государство должно обеспечить безопасность своих граждан. И если они оказались на чужой войне и подвергают свою жизнь опасности — это не снимает ответственности с государства.

После возвращения таких граждан можно решать, что делать с их паспортами. Не думаю, что лишение гражданства является оптимальным вариантом. Мы не знаем причины, по которым люди оказались на войне. Каждый случай нужно изучать отдельно и внимательно».

Подводя итог, Замир Каражанов подчеркнул, что «в здоровом обществе нельзя использовать репрессивные меры для достижения результатов. Необходимо проводить профилактическую, разъяснительную работу».

ИА REGNUM напоминает, что в Казахстане с 2016 года работает «Горячая телефонная линия 110». Она предназначена для экстренных сообщений о планировании, подготовке, финансировании и организации актов терроризма, вербовки, вооружения, обучения радикально настроенных приверженцев нетрадиционных религиозных течений, пропаганды и распространения идеологии терроризма и экстремизма.