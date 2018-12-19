СМИ: Британская военная авиация перебрасывается на Украину

Николаев, Украина, , 19:06 — REGNUM На юге территории Украины британская военная авиация примет участие в совместных военных учениях Warrior Watcher-2019, сообщает 19 декабря интернет-портал mil.in.ua со ссылкой на пресс-службу 36-й бригады морской пехоты.

По информации портала, в Николаевском гарнизоне прошел брифинг на тему военных учений Warrior Watcher-2019, в котором приняли участие британские офицеры.

Для участия в этих учениях в южные регионы Украины будут переброшены подразделения военной авиации Британии. Точный данных по этому вопросу нет, но речь может идти как минимум о боевых вертолетах.

С украинской стороны в манёврах должен быть задействован 503-й батальон морской пехоты.

Напомним, ранее пресс-служба Народной милиции ДНР сообщала о подготовке подразделений британского спецназа к проведению операций на территории народной республики.

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