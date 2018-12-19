Председателя Счётной палаты Новгородской области переизбрали на новый срок

Великий Новгород, , 19:05 — REGNUM Председатель Счётной палаты Новгородской области Нина Яковлева переизбрана на очередной, четвёртый срок полномочий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, голосование за кандидатуру председателя региональной Счётной палаты состоялось сегодня, 19 декабря, на заседании Новгородской областной думы.

В бюллетень была внесена единственная кандидатура. Голосование было тайным.

В итоге кандидатура Яковлевой была поддержана большинством голосом. Нина Яковлева назначена на должность председателя Счётной палаты Новгородской области сроком на пять лет с 1 января 2019 года.

Напомним, что Нина Яковлева возглавляет Счётную палату Новгородской области с момента её создания в 2003 году. Она переизбиралась на эту должность в 2008 и в 2013 годах.