ДНР: ВСУ проводят возле Горловки артиллерийские учения

Донецк, , 20:03 — REGNUM Учебные стрельбы из артиллерии и пушек провела украинская армия к северу от Горловки, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 19 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, учения проводились бригадной артиллерийской группой 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинские военнослужащие тренировались занимать позиции и вести с них огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гвоздика» и «Акация», а также из 100-мм пушек МТ-12.

Безсонов отметил, что в учениях было задействовано 54 единицы техники.

Напомним, с 2014 года Украина ведет братоубийственную войну в Донбассе и не намерена ее прекращать, о чем не раз заявляли официальные лица Украины.

Также в ДНР сообщали, что ВСУ готовят полномасштабное наступление на горловском направлении, где будут задействованы 20 тыс. украинских военнослужащих.