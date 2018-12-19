Жээнбеков: отмена привилегий экс-президентов не направлена против Атамбаева

Бишкек, , 18:53 — REGNUM Если бы закон об отмене неприкосновенности для бывших президентов был бы направлен лично против Алмазбека Атамбаева, то действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выступил бы против его принятия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам 2018 года, пишет «Knews».

Глава государства отметил, что действие этого закона затронет и его самого после ухода с президентского поста.

«Каждый должен думать, президент он или кто-то другой, что у государства длинные руки, не надо поступать неправильно. Мы все должны быть равны перед законом», — подчеркнул Жээнбеков.

Киргизстанский лидер акцентировал внимание на том, что «Конституция Киргизии гласит, что все люди должны быть равны».

«Каждый человек должен думать о последствиях, в том числе он касается и меня лично. Нужно прописать все четко, в каких случаях можно привлечь президента к ответственности. Если чиновники совершают незаконные вещи, то я на это просто так смотреть не буду», — пообещал президент.

ИА REGNUM напоминает, что после того, как в парламенте Киргизии прозвучали заявления о том, что депутаты подозревают экс-президента Алмазбека Атамбаева в возможной причастности к лоббированию интересов китайской компании «ТВЕА», народные избранники предложили разработать закон, позволяющий лишать бывших глав государства неприкосновенности. Сейчас такого механизма нет.

В итоге 14 декабря 2018 года законодательный орган принял в первом чтении поправки к закону «О гарантиях деятельности президента Киргизии», предусматривающих лишение экс-президентов республики неприкосновенности, а также возможность их привлечения к уголовной ответственности за преступления, совершенные в период работы на высшей государственной должности.

Читайте также: В Киргизии готовятся привлечь экс-президентов к уголовной ответственности