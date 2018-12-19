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Грызлов: Украина сорвала определение сроков «новогоднего перемирия»

Политика

Украина срывает работу контактной группы

Грызлов: Украина сорвала определение сроков «новогоднего перемирия»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Под шумок

Москва, 19 декабря 2018, 19:00 — REGNUM  Украина по надуманным причинам «не дала возможности определить дату вступления в силу устойчивого режима прекращения огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил полпред России в Константой группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Сегодняшняя позиция Украины направлена на срыв работы контактной группы. Украинская делегация делает все, чтобы размыть повестку заседания, поднимая вопросы не имеющие отношения к формату Минских договоренностей», — отметил также Грызлов.

Представители Украины фактически игнорируют позицию ДНР и ДНР, констатировал он.

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