В Новгородской облдуме ввели шестую платную ставку «для эффективности»

Великий Новгород, , 18:47 — REGNUM В Новгородской областной думе увеличили число депутатов, работающих на профессиональной постоянной основе (то есть получающих за свою деятельность зарплату), с нынешних пяти до шести человек. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий законопроект был принят сегодня, 19 декабря, на очередном заседании регионального парламента большинством голосов.

Его поддержали 18 депутатов, против проголосовали 12, не голосовал один человек.

Представляя поправки, спикер облдумы Елена Писарева отметила, что это необходимо «в целях повышения эффективности деятельности Новгородской областной думы». Зарплату будет получать один из председателей думских комитетов, но ни комитет, ни фамилия депутата пока не называются.

Категорически против увеличения числа депутатов на зарплате выступили представители оппозиционных партий. При этом «Справедливая Россия» говорила о необходимости равного подхода ко всем депутатам, вспоминая созывы, где пусть небольшую зарплату, но получал каждый народный избранник. Лидер фракции ЛДПР Алексей Чурсинов заявил о недопустимости дискриминации политических партий, предположив, что оплачиваемую должность получит один из депутатов от «Единой России». На это спикер облдумы Елена Писарева («Единая Россия») указала ему на то, что при пропорциональном подходе у партии власти в региональном парламенте «должны быть шесть депутатов на платной основе», то есть все шесть оплачиваемых должностей.

Лидер КПРФ Валерий Гайдым усомнился в том, что ещё одна платная ставка повысит эффективность работы областной думы и напомнил, как на прошлом заседании регионального парламента был отклонён законопроект по льготам при газификации частных домовладений из-за нехватки средств в бюджете.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ещё одна освобождённая должность обойдётся бюджету в 1,5 млн рублей в год.

В настоящее время заработную плату в Новгородской областной думе получают председатель Елена Писарева («Единая Россия»), три её заместителя — Алексей Чурсинов (ЛДПР), Евгений Катенов («Справедливая Россия») и Ольга Борисова («Единая Россия»), а также руководитель фракции КПРФ Валерий Гайдым, занимающий должность заместителя председателя комитета областной Думы по жилищно-коммунальной политике и топливно-энергетическому комплексу.

Напомним, что после избрания мэром Великого Новгорода депутата областной думы Сергея Бусурина в облдуме освободилась должность руководителя фракции «Единой России» и председателя комитету по законодательству и местному самоуправлению. Всего в Новгородской областной думе — 32 депутата, сейчас — 31.