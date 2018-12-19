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Власти Конго запретили предвыборную агитацию в Киншасе

Политика

Губернатор Киншасы опасается уличных беспорядков

Киншаса, 19 декабря 2018, 18:49 — REGNUM  Губернатор столицы Конго Андре Кимбуто объявил о запрете политической агитации в Киншасе вплоть до президентских выборов, 19 декабря передает агентство Associated Press.

«Информация, которой мы располагаем, свидетельствует о том, что в политических лагерях основных кандидатов в президенты есть экстремисты, которые готовятся к уличному противостоянию в Киншасе во время предвыборной агитации», — пояснил Кимбуто.

Выборы президента Конго состоятся в воскресенье 23 декабря. В них не принимает участие действующий президент Конго Жозеф Кабила, который руководит страной уже 18 лет.

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Беспорядки в Конго
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