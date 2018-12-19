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Bloomberg: Трамп отдал приказ вывести войска США из Сирии

Политика

Глава Белого дома заявил о победе США над террористами в Сирии

Bloomberg: Трамп отдал приказ вывести войска США из Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп. Трамп

Вашингтон, 19 декабря 2018, 18:29 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии. Об этом 19 декабря сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванное официальное лицо.

Как отмечает издание, вывод войск из Сирии стал бы резким поворотом политики Соединённых Штатов, который «оставит курдских союзников Америки на милость турецким войскам, которые давно хотят преследовать силы, которые они рассматривают как террористов».

Подчёркивается, что ещё на минувшей неделе должностные лица в Белом доме оспаривали идею о том, что «Исламское государство"* побеждено, и предполагали, что военное присутствие США в Сирии будет сохраняться.

Напомним, ранее сегодня Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что Соединённые Штаты «победили ИГ* в Сирии», и подчеркнул, что это было «единственной причиной, почему США находились там» в течение его президентства.

*"Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Дональд Трамп: США победили ИГ* в Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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