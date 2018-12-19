Еврокомиссия: Украина должна срочно принять меры по борьбе с коррупцией

Брюссель, , 19:45 — REGNUM Украина должна принять срочные меры по борьбе с коррупцией, говорится в отчете Европейской комиссии относительно выполнения требований безвизового режима восемью странами, сообщает 19 декабря Deutsche Welle.

Согласно сообщению, чтобы выполнить свои обязанности перед ЕС в связи с получением безвизового режима, Украина должна выполнить рекомендации из прошлогоднего отчета и начать активную борьбу с коррупцией.

Так, Брюссель настаивает, чтобы Украина срочно отменила электронные декларации для общественных активистов, борющихся с коррупцией, создала Высший антикоррупционный суд, запустила систему проверки электронных деклараций. Также в Еврокомиссии отметили, что до сих пор нет доверия к национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

ЕС готовит отчет по безвизовому режиму для восьми стран: Украины, Грузии, Молдавии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии.

Напомним, проблема с коррупцией на Украине настолько высока, что об этом заявляют даже ее западные «партнеры». Так, посол Франции на Украине Изабель Дюмон заявляла, что французские предприниматели ежедневно сталкиваются с украинской коррупцией.