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Еврокомиссия: Украина должна срочно принять меры по борьбе с коррупцией

Политика

Брюссель настаивает на быстром создании антикоррупционного суда и отмены электронных деклараций для общественных активистов, борющихся с коррупцией

Еврокомиссия: Украина должна срочно принять меры по борьбе с коррупцией
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Брюссель, 19 декабря 2018, 19:45 — REGNUM  Украина должна принять срочные меры по борьбе с коррупцией, говорится в отчете Европейской комиссии относительно выполнения требований безвизового режима восемью странами, сообщает 19 декабря Deutsche Welle.

Согласно сообщению, чтобы выполнить свои обязанности перед ЕС в связи с получением безвизового режима, Украина должна выполнить рекомендации из прошлогоднего отчета и начать активную борьбу с коррупцией.

Так, Брюссель настаивает, чтобы Украина срочно отменила электронные декларации для общественных активистов, борющихся с коррупцией, создала Высший антикоррупционный суд, запустила систему проверки электронных деклараций. Также в Еврокомиссии отметили, что до сих пор нет доверия к национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

ЕС готовит отчет по безвизовому режиму для восьми стран: Украины, Грузии, Молдавии, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Сербии.

Напомним, проблема с коррупцией на Украине настолько высока, что об этом заявляют даже ее западные «партнеры». Так, посол Франции на Украине Изабель Дюмон заявляла, что французские предприниматели ежедневно сталкиваются с украинской коррупцией.

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Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия
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