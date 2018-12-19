Бывший министр обороны Израиля заявил о несостоятельности правящей коалиции

Иерусалим, , 20:19 — REGNUM В парламенте Израиля состоялось заседание фракции «Исраэль Бейтену». В ходе заседания лидер партии «Наш дом — Израиль» (НДИ), бывший министр обороны страны, Авигдор Либерман раскритиковал правящую коалицию, назвав ее несостоятельной. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

По мнению Либермана, действующему правительству необходимо принять во внимание законодательные инициативы, предложенные партией НДИ еще во времена ее пребывания в коалиции. Среди выдвинутых законопроектов значатся закон о смертной казни террористов и закон о запрете досрочного освобождения для террористов.

Кроме того, глава НДИ раскритиковал деятельность правительственной коалиции, отметив, что ее члены занимаются «исключительно дрязгами с партнерами и с оппозицией». Либерман в очередной раз призвал правительство во главе с Биньямином Нетаньяху объявить проведение досрочных выборов. «Коалиция, занимающаяся исключительно собственным выживанием, не может функционировать. Поэтому стране необходимы выборы и как можно раньше. Повторюсь: это нужно стране, а не нам», — заявил политик.