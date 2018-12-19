Кнессет Израиля утвердил Нетаньяху министром обороны 59 голосами против 56

Иерусалим, , 18:56 — REGNUM В израильском Кнессете прошло голосование, по результатам которого премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху был утвержден на пост министра обороны. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

Согласно результатам голосования, 59 депутатов Кнессета поддержали назначение Нетаньяху на пост главы оборонного ведомства. «Против» выступили 56 парламентариев.

Голосованию предшествовало обсуждение кандидатуры Нетаньяху. Депутаты партии «Наш дом — Израиль» (НДИ), возглавляемой бывшим министром обороны Израиля Авигдором Либерманом, призывали своих коллег голосовать «против» главы правительства. Так, депутат от НДИ Одед Форер заявил, что «есть 90 миллионов причин» не утверждать Нетаньяху на посту министра обороны — «это 30 миллионов долларов, уже переданных ХАМАСу, и еще 60 миллионов, которые будут переданы».

Стоит отметить, что Биньямин Нетаньяху — третий министр обороны страны с 2015 года. Его предшественниками были Моше Яалон и Авигдор Либерман.