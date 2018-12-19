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В Израиле готовятся к реформе порта в Хайфе

Политика

Согласно соглашению, Хайфский порт перейдет в руки «стратегического инвестора»

Иерусалим, 19 декабря 2018, 22:07 — REGNUM  Министерство экономики и министерство транспорта Израиля пришли к соглашению с компанией «Порт Хайфы» и Всеизраильской ассоциаций профсоюзов «Гистадрут» о реформировании порта в городе Хайфа. Как сообщает израильское информационное агентство Haipo, реформа поспособствует модернизации и оптимизации работы порта.

В ходе встречи представителей министерств с руководством порта был разработан план реформирования, согласно которому в течении полугода будет организован тендер по продаже компании «Порт Хайфы» стратегическому инвестору. Кроме того, инфраструктура порта будет модернизирована, что позволит гавани функционировать более эффективно при меньших затратах.

Стоит отметить, что в настоящий момент в Хайфе идет строительство нового «Порта Залива». Ожидается, что новый порт составит серьезную конкуренцию уже существующему. Для обслуживания двух портов в ближайшее время будет создана единая диспетчерская служба.

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Зарубежная хроника
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