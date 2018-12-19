Кнессет Израиля обсуждает вопрос о закрытии крупнейшей русскоязычной газеты

Иерусалим, , 18:24 — REGNUM 18 декабря комиссия Кнессета Израиля по репатриации и интеграции обсудила возможность закрытия крупнейшей в стране русскоязычной газеты «Вести», являющейся частью медиа-концерна «Едиот Ахронот». По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, планы медиа-концерна по закрытию газеты связаны с её нерентабельностью.

В заседании комитета по репатриации и интеграции принимали участие директор концерна «Едиот Ахронот» Янон Энгель, главный редактор «Вестей» Александр Виленский, а также русскоязычные депутаты Кнессета: Софа Ландвер, Константин Развозов и Роберт Тивьяев.

Бывший министр репатриации и абсорбции Софа Ландвер выступила против закрытия газеты, подчеркнув, что «Вести» помогали новыми репатриантам «почувствовать себя дома и стать настоящими израильтянами». Именно Ландвер стала инициатором рассмотрения данного вопроса в израильском парламенте.

Генеральный директор «Едиот Ахронот» Янон Энгель, в свою очередь, заявил, что газета «не добирает рекламного материала», а потому является убыточной. Энгель выступил с предложением не закрывать газету, если в 2019 году государственное пресс-бюро разместит в «Вестях» рекламу на $800 тыс. Стоит отметить, что в 2018 году государственное пресс-бюро опубликовало в газете рекламных материалов менее чем на $26 тыс.