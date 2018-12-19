«Роста военного присутствия России в Азовском море нет» — Захарова

Москва, , 18:13 — REGNUM Вопреки заявлениям украинских властей, Россия не проводит наращивания своего военного присутствия в Азовском море. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, там нет российских военно-морских баз, находящиеся силы используются для охраны Крымского моста», — заявила Захарова.

При этом с самого начала заявлений о планах строительства Крымского моста были слышны прямые призывы официальных лиц Украины — политиков и силовиков, которые подчиняются киевскому режиму — «к уничтожению этого объекта инфраструктуры», добавила она.

В связи с этим российские силы используются для обеспечения безопасности судоходства, указала дипломат. 17 декабря состоялось пленарное заседание Генассамблеи ООН, в котором был рассмотрен подготовленный украинской стороной проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной республики Крым и города Севастополь, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Помимо прочего, в нём содержится «не соответствующая действительности трактовка осуществлённой киевским режимом 25 ноября провокации», добавила Захарова — речь идёт о том, что три украинских корабля попытались проникнуть в Керченский пролив без уведомления российской стороны.

«(Документ) призван просто списать все внутриполитические и внутриэкономические проблемы современной Украины на некую мифическую российскую агрессию, а также накачать рекордно низкий рейтинг действующего президента Украины», — указала официальный представитель МИД РФ.

Она также добавила, что результаты расследования инцидента в Керченском проливе указывают на спланированный и преднамеренный характер действий Украины в Керченском проливе.