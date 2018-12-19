Пашинян не считает своего нового советника ответственным за плохую разведку

Ереван, , 18:11 — REGNUM Решением и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна генерал-майор Аршак Карапетян назначен советником главы правительства. Документ опубликован на официальном сайте правительства Армении. После назначения Карапетяна у Никола Пашиняна будет 14 советников.

Аршак Карапетян — бывший начальник управления разведки министерства обороны Армении, который был уволен Сержем Саргсяном после войны в апреле 2016 года. Тогда, согласно информации армянских СМИ, именно из-за плохой работы разведки атака ВС Азербайджана стала сюрпризом для армянской стороны.

Никол Пашинян сегодня, 19 декабря, прокомментировал новое назначение, сказав, что не согласен с утверждениями, что его новый советник несет основную ответственность за потери в апрельской войне 2016 года.

По словам Пашиняна, заявления и обвинения в адрес человека — это не судебный вердикт. Более того, когда говорится, что Карапетян несет главную ответственность, то это означает, что у Карапетяна не было вышестоящего начальства, что, конечно же, не так.

«К тому же я читал десятки, если не сотни секретных материалов по четырехдневной войне, и там не нашел информации об отсутствии разведданных в те дни. За месяц до войны было скопление азербайджанских войск у линии соприкосновения, и об этом знали все», — сказал Пашинян.

И. о. премьера признал, что у общества есть много вопросов по апрельской войне, и правительство будет по возможности информировать людей.