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Правящая партия Индии устроила забастовку у резиденции главы Мадхья-Прадеш

Политика

Активисты БДП потребовали нового главного министра штата Мадхья-Прадеш Камала Натха принести извинения за слова о рабочих из северных штатов Уттар-Прадеш и Бихар

Нью-Дели, 19 декабря 2018, 22:23 — REGNUM  18 декабря активисты «Индийской национальной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) организовали демонстрации перед резиденцией нового главного министра штата Мадхья-Прадеш и одного из лидеров партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Камала Натха. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Поводом для митинга послужили слова политика о причине безработицы в штате Мадхья-Прадеш. Ранее Камал Натх заявил, что основной предпосылкой проблемы неполной занятости населения в штате являются мигранты из северной Индии, в частности из штатов Уттар-Прадеш и Бихар. Демонстранты из рядов «Индийской народной партии» потребовали, чтобы новый главный министр Мадхья-Прадеш принес свои извинения жителям северной Индии, вынужденным покинуть свои родные штаты в поисках работы.

28 ноября состоялись выборы в законодательное собрание Мадхья-Прадеш. По итогам выборов победу одержала оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс», а главным министром штата стал ее представитель — Камал Натх.

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Зарубежная хроника
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