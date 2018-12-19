Правящая партия Индии устроила забастовку у резиденции главы Мадхья-Прадеш

Нью-Дели, , 22:23 — REGNUM 18 декабря активисты «Индийской национальной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) организовали демонстрации перед резиденцией нового главного министра штата Мадхья-Прадеш и одного из лидеров партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Камала Натха. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Поводом для митинга послужили слова политика о причине безработицы в штате Мадхья-Прадеш. Ранее Камал Натх заявил, что основной предпосылкой проблемы неполной занятости населения в штате являются мигранты из северной Индии, в частности из штатов Уттар-Прадеш и Бихар. Демонстранты из рядов «Индийской народной партии» потребовали, чтобы новый главный министр Мадхья-Прадеш принес свои извинения жителям северной Индии, вынужденным покинуть свои родные штаты в поисках работы.

28 ноября состоялись выборы в законодательное собрание Мадхья-Прадеш. По итогам выборов победу одержала оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс», а главным министром штата стал ее представитель — Камал Натх.