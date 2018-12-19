Власти штата Мадхья-Прадеш в Индии списали долги крестьян

Нью-Дели, , 21:51 — REGNUM Деятель партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Камал Натх сдержал предвыборное обещание. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», сразу же после принесения клятвы в качестве нового главного министра штата Мадхья-Прадеш политик подписал указ о прощении долгов местным крестьянам.

Известно, что правительство во главе с Камалом Натхом спишет лишь долги крестьян по краткосрочным займам в сельскохозяйственных целях. Сумма займа не должна превышать 200 тысяч рупий (2840,1 доллара) на 31 марта 2018 года в расчете на одну семью.

Прощение долгов крестьян было основным пунктом предвыборной программы «Индийского национального конгресса» в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Чхаттисгарх. Лидер ИНК Рахул Ганди пообещал простить долги местных фермеров в течение 10 дней после прихода к власти по итогам выборов в законодательные собрания данных штатов.