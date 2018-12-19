Оппозиционная коалиция Индии: рано объявлять кандидата в премьер-министры

Нью-Дели, , 20:50 — REGNUM Лидеры оппозиционных партий Индии отказались поддержать предложение объявить Рахула Ганди кандидатом на должность премьер-министра на грядущих всеобщих парламентских выборах 2019 года. Об этом сообщило индийское новостное издание «Навбхарат таймс».

Ранее лидер региональной партии штата Тамилнад «Дравида муннетра кажагам» («Федерация дравидского прогресса» или ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин выступил с инициативой выдвинуть кандидата от объединенной оппозиционной коалиции на пост главы правительства. По его мнению, наиболее подходящим претендентом на данную роль является Рахул Ганди, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК).

Тем не менее лидеры других политических сил в составе объединенной коалиции отказались поддержать инициативу Мутхувела Карунанидхи Сталина, назвав ее «личным мнением главы ДМК». Так, генеральный секретарь «Коммунистической партии Индии (марксистской)» Ситарам Йечури подчеркнул, что вопрос о составе коалиции, равно как и о лидерстве в ней следует отложить до окончания выборов. Один из лидеров «Индийского национального конгресса» Камал Натх особо отметил, что Рахул Ганди никогда не претендовал на пост главы объединенной оппозиции, несмотря на недавнюю ошеломительную победу на выборах в местные законодательные собрания штатов Мадхья-Прадеш, Раджастхан и Чхаттисгарх.