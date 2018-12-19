Глава Панджаба в Индии: семья Ганди непричастна к сикхским погромам 1984 г

Нью-Дели, , 20:04 — REGNUM Главный министр индийского штата Панджаб Амариндер Сингх выразил уверенность в непричастности членов семьи Ганди к сикхским погромам в 1984 году. Об этом сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Отвечая на вопросы журналистов, Амариндер Сингх заявил, что правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) пытается обвинить «Индийский национальный конгресс» (ИНК), который традиционно возглавляют члены семьи Ганди, в организации сикхских погромов в 1984 году намеренно. Причиной тому является ошеломительная победа ИНК на выборах в местные законодательные собрания трех штатов, где лидирующие позиции ранее принадлежали «Индийской народной партии».

17 декабря высший суд Дели вынес решение по делу о сикхских погромах 1984 года. Суд признал деятеля ИНК Саджджана Кумара виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил политика к пожизненному тюремному заключению. Беспорядки 1984 года в Дели стали реакцией местного населения на убийство премьер-министра Индии Индиры Ганди ее телохранителями-сикхами. Сикхи являются отдельной этнорелигиозной группой внутри индийского населения и составляют большинство населения штата Панджаб.