Среда, 19 Декабря 2018 года
19:23:56 МСК

Глава самоуправления Калуги поучаствовал в заседании палаты Конгресса ТОС

Политика

Заместитель министра юстиции РФ отметил успехи Калуги

Глава самоуправления Калуги поучаствовал в заседании палаты Конгресса ТОС
Иллюстрация: Пресс-служба Городской думы Калуги
Глава самоуправления Калуги поучаствовал в заседании палаты Конгресса ТОС

Калуга, 19 декабря 2018, 18:03 — REGNUM  Глава городского самоуправления Калуги, председатель палаты представительных органов Общероссийского конгресса муниципальных образований Александр Иванов 17 декабря принял участие в расширенном заседании президиума конгресса. В заседании участвовали представители правительства РФ, депутаты Государственной думы РФ и члены Совета Федерации, руководители органов местного самоуправления и представители экспертного сообщества.

Президент конгресса, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ Виктор Кидяев представил доклад о работе конгресса в 2018 году. Отмечались успехи в реализации проекта цифровизации местного самоуправления, обсуждались итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и результаты работы по инвентаризации полномочий местных властей. Были затронуты вопросы международной деятельности и сотрудничества с Общенациональной ассоциацией ТОС.

Также рассматривался вопрос подготовки доклада конгресса «О состоянии местного самоуправления в 2019 году» правительству Российской Федерации. Кидяев сообщил коллегам, что в 2019 году конгресс приступит к реализации образовательного комплекса, нацеленного на подготовку муниципальных команд к работе в управленческих условиях, заданных указом президента России № 204 от 7 мая 2018 года.

Заместитель министра юстиции Российской Федерации Денис Новак поздравил победителей всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он также отметил успехи Калуги, занявшей третье место в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие местного самоуправления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить