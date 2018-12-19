Корбин отрицает, что назвал Мэй «глупой женщиной»

Лондон, , 18:11 — REGNUM Лидер оппозиции Великобритании Джереми Корбин заявил, что не называл Терезу Мэй «глупой женщиной» во время дебатов в парламенте, 19 декабря передает агентство Associated Press.

По словам Корбина, его фразой, «прочитанная по губам» на видеотрансляции, была не «глупая женщина» (stupid woman), а «глупые люди» (stupid people), и относилось это ко всей Консервативной партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 декабря Тереза Мэй, которая почувствовала себя оскорбленной после заявления Корбина, призвала парламентариев уважать женщин и «использовать соответствующий язык».

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