Министр нефти и газа Индии: все бедные семьи получат доступ к бытовому газу

Нью-Дели, , 19:09 — REGNUM Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прасад заявил, что жители всех неблагополучных районов получат доступ к бытовому газу. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар Уджала».

Дхармендра Прасад особо отметил успехи федерального правительства во главе с Нарендрой Моди в обеспечении доступа беднейших жителей Индии к сжиженному природному газу. За четыре года правления «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) доля населения, обеспеченная бытовым газом, выросла с 55% до 90%. Дхармендра Прасад также сообщил, что теперь получать необходимое топливо в баллонах по льготной цене смогут все бедные семьи, а не только те, уровень доходов которых ниже прожиточного минимума.

Сообщается, что в мае 2014 года лишь 130 из 270 миллионов семей в Индии имели доступ к сжиженному природному газу. С целью расширения масштабов использования топлива в быту в 2016 году правительство Индии запустило программу «Уджджвала йоджана» («Сверкающая Индия»). В рамках данной инициативы федеральное руководство страны субсидировало государственных поставщиков бытового газа, тем самым стимулируя их доставлять газ в баллонах в отдаленные районы страны.