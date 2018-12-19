В афганской провинции Кандагар предотвращена серия взрывов

Кабул, , 18:44 — REGNUM 18 декабря официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) была предотвращена серия взрывов.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальными силы безопасности и обороны провели операцию на территории провинции, в рамках которой было обнаружено и обезврежено 13 мин.

Взрывные устройства были установлены недалеко от крупных транспортных развязок и дорог провинции. Местные жители оказывали все необходимое содействие Национальным силам безопасности и обороны Афганистана при поиске мин.

По словам официальных представителей 205 корпуса Национальной армии Афганистана, мины были установлены боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью организации серии взрывов, жертвами которых стали бы простые афганцы, но благодаря действиям сил безопасности удалось предотвратить гибель гражданских.

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировала данную информацию.