Афганистан направит 40 миллионов долларов на дорожное строительство

Кабул, , 22:12 — REGNUM Администрация президента Афганистана Ашрафа Гани опубликовала официальное заявление, согласно которому Национальная комиссия по закупкам одобрила 15 новых контрактов.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», общая стоимость одобренных проектов составляет 40 миллионов долларов США.

На заседании Национальной комиссии по закупкам председательствовал президент Ашраф Гани.

Большая часть одобренных проектов будет реализовываться в сфере дорожного строительства. Так, один из контрактов предполагает работы по асфальтированию дорог в провинции Логар (столица провинции — г. Пули-Алам), другой — асфальтирование участка дороги длинной 9,5 километров, соединяющей шоссе Кабул-Гардез с городом Заргун.

Одобренные контракты также включают сооружение водосточных систем вдоль вышеупомянутых дорог.

На встрече также обсуждались 22 контракта, одобренные ранее. В частности, было принято решение продлить сроки реализации проекта в сфере обеспечения интернетом и увеличить размер выделяемых на него средств.