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ООН поблагодарила афганский народ за участие в выборах

Политика

ООН также поприветствовала силу воли и мужество афганского народа в противодействии угрозам во время выборов

Кабул, 19 декабря 2018, 18:18 — REGNUM  Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Афганистану Тадамичи Ямамото выразил благодарность афганскому народу за участие в парламентских выборах и заявил, что организация воздаёт должное силе воли и мужеству жителей Афганистана в противодействии угрозам со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время выборов.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано Тадамичи Ямамото во время его выступления перед членами Совета Безопасности ООН, которым он представил последнюю информацию о ситуации в Афганистане.

Специальный представитель генерального секретаря ООН сказал, что организация высоко ценит готовность афганского народа защищать своё право на участие в выборах, несмотря на все существующие угрозы.

Тадамичи Ямамото также отметил, что предстоящие выборы президента Афганистана будут одним из важнейших шагов в формировании представительной демократии в стране.

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Зарубежная хроника
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