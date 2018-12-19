ООН поблагодарила афганский народ за участие в выборах

Кабул, , 18:18 — REGNUM Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по Афганистану Тадамичи Ямамото выразил благодарность афганскому народу за участие в парламентских выборах и заявил, что организация воздаёт должное силе воли и мужеству жителей Афганистана в противодействии угрозам со стороны движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во время выборов.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, данное заявление было сделано Тадамичи Ямамото во время его выступления перед членами Совета Безопасности ООН, которым он представил последнюю информацию о ситуации в Афганистане.

Специальный представитель генерального секретаря ООН сказал, что организация высоко ценит готовность афганского народа защищать своё право на участие в выборах, несмотря на все существующие угрозы.

Тадамичи Ямамото также отметил, что предстоящие выборы президента Афганистана будут одним из важнейших шагов в формировании представительной демократии в стране.