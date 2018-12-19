Турчинов: Украина снова направит свои боевые корабли в Керченский пролив

Киев, , 17:56 — REGNUM Власти Украины готовят новую провокацию в российском Керченском проливе. Об этом сегодня, 19 декабря, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

В ходе интервью британской телерадиокомпании ВВС Турчинова спросили, планирует ли Киев новый проход своих боевых кораблей через Керченский пролив.

В ответ Турчинов заявил, что с этим вопросом ни в коем случае нельзя медлить.

«Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на азовском побережье», — сказал секретарь СНБО.

Он пояснил, что такой проход, конечно же, состоится в ближайшее время, и украинские власти будут приглашать представителей ОБСЕ и других международных организаций присутствовать на кораблях во время попытки прорыва через российский Керченский пролив.

Правда, пока ни в ОБСЕ, ни в других международных организациях Киеву ничего не ответили на это предложение, посетовал Турчинов.

«Но я надеюсь, что во время следующего прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив они хотя бы отправят к нам своих наблюдателей», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 декабря три корабля украинских ВМС незаконно вторглись в территориальные воды Российской Федерации в районе Керченского пролива. Корабля не отвечали на запросы российских пограничников и опасно маневрировали. Российский пограничникам пришлось задержать нарушителей с применением силы.

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