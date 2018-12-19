МИД РФ: Россия зеркально ответит на новые высылки журналистов с Украины

Москва, 19 декабря 2018, 17:53 — REGNUM Россия будет отвечать зеркально на новые случаи высылки российских журналистов с территории Украины, заявила 19 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, зеркальные действия российского государства применяются в ответ на прямые угрозы журналистам со стороны властей некоторых государств, а также давление, вплоть до депортации.
«Вот когда речь идет о чем-то подобном, то в последние годы, к сожалению, мы вынуждены были действовать зеркально», — сказала Мария Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что всем журналистам, включая одиозных украинских авторов откровенных фейков, предоставлены все возможности для работы на территории России.
«Но в случае, когда в отношении журналистов применяют такие меры, как высылки, мы вынуждены действовать зеркально», — добавила Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины с 2014 года систематически препятствуют работе российских журналистов на украинской территории, а многие граждане Украины, официально сотрудничавшие с российскими СМИ, подверглись преследованиям силовиков или банд националистов.
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